Три лицеиста отравились под Харьковом во время практики на ферме

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Трое лицеистов отравились во время практики на сельскохозяйственном предприятии в Харьковской области, сообщила пресс-служба областного управления полиции.

"В Первомайский отдел полиции… поступило сообщение…, что в отделение интенсивной терапии доставлены трое несовершеннолетних жителей Первомайского района", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ученики Первомайского лицея 15-ти, 16-ти и 17-ти лет проходили практику на сельхозпредприятии. "Бригадиром была дана задача по выполнению хозяйственных работ в складском помещении — складывании пустых мешков из-под минеральных удобрений селитры. Впоследствии ребята пожаловались на плохое самочувствие, головную боль и тошноту. После чего они были доставлены в Первомайскую ЦРБ (Центральную районную больницу — ред.)", — заявили в пресс-службе.

Согласно справке из больницы, подростки отравились нитратами. Они доставлены для дальнейшего лечения в Харьковскую больницу, где будет установлен точный диагноз, сообщили в полиции.

"Решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 271 ("нарушение требований законодательства об охране труда")", — добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что в детском саду в Херсонской области произошло массовое отравление детей, госпитализирован 21 ребенок.