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    Происшествия

    В Николаеве крупный пожар уничтожил жилой дом

    (обновлено: )467
    Сообщается, что строение было дореволюционной постройки, поэтому огонь быстро охватил весь дом. Часть здания была нежилой, а в другой части дома проживали люди.
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    Пожар в Николаеве
    novosti-n.org

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Крупный пожар в жилом доме произошел в Николаеве в ночь на пятницу.

    По данным СМИ, пожар вспыхнул в доме по ул. Спасской, 68.

    novosti-n.org
    Пожар в Николаеве

    Сообщается, что строение было дореволюционной постройки, поэтому огонь быстро охватил весь дом. Часть здания была нежилой, а в другой части дома проживали люди, однако пока неизвестно, находились ли они в постройке во время пожара.

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    "Вход в дом со стороны Спасской закрыт железной дверью, поэтому пожарным пришлось вскрывать ее при помощи "болгарки", — пишут "Новости-N".

    В тушении пожара участвовали не менее пяти единиц пожарной техники.

    Накануне в Ровно возник пожар на старом военном складе.

    Вход в дом со стороны Спасской закрыт железной дверью, поэтому пожарным пришлось вскрывать ее при помощи «болгарки».

    Link: https://novosti-n.org/news/read/122952.html

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