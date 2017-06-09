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    Обстрелы в Донбассе: погиб один военный, 13 пострадали - штаб АТО

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    Под обстрелами оказались Широкино, Водяное, Марьинка, Красногоровка, Гнутово, Новотроицкое, Богдановка, Талаковка и Сартана. В Марьинке пострадала местная жительница, а в Каменке пострадал подросток.
    Украинская символика на форме военного. Архивное фото
    Facebook/пресс-центр АТО

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. За минувшие сутки ополченцы 45 раз открывали огонь по позициям военных в Донбассе, один военнослужащих погиб, 13 пострадали, также ранения получили два местных жителя, сообщает в пятницу пресс-центр штаба АТО.

    "На протяжении прошедших суток незаконные вооруженные формирования 45 раз открывали огонь по позициям украинских защитников… В результате боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий ВСУ погиб, еще шестеро получили ранения. Кроме того, в результате вражеского обстрела получили травмы семь украинских пограничников", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

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    По данным пресс-центра, на приморском направлении под обстрелами оказались Широкино, Водяное, Марьинка, Красногоровка, Гнутово, Новотроицкое, Богдановка, Талаковка и Сартана. Отмечается, что в результате обстрелов со стороны ополченцев в районе Марьинки днем в четверг пострадала местная жительница, а в результате обстрела позиций ВСУ рядом с населенным пунктом Сартана повреждения получили газопровод, газораспределительная станция и агрофирма.

    Наиболее напряженная ситуация остается на донецком направлении. В этом районе под огнем оказались Авдеевка, Зайцево, Верхнеторецкое, Каменка, Майорское, Луганское, Пески, Невельское и Покровское. В результате обстрела в населенного пункта Каменка пострадал подросток, он был госпитализирован в больницу Авдеевки.

    Отмечается, что на луганском направлении ситуация относительно стабилизировалась, ВСУ зафиксировали обстрелы вблизи Трехизбенки, Катериновки, Нижнетеплое, станции Донец и Попасная.

    Как утверждают в пресс-центре, ополченцы использовали крупнокалиберные минометы, артиллерийские системы калибра 122 и 152 миллиметра, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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