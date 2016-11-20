Судмедэкспертиза: вину врачей в смерти пациентов скрывают - адвокат

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. В Украине хотят провести реформу судмедэкспертизы. Инициатором этого, в частности, выступает советник президента, председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец. По ее словам, сутью реформы должна стать централизация, в рамках которой всю вертикаль судмедэкспертизы необходимо подчинить Министерству здравоохранения.

Чем обусловлена необходимость переподчинения судмедэкспертизы, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснила адвокат, криминолог Анна Маляр.

"По последним исследованиям, страшные цифры называют, что по результатам выводов судмедэкспертизы больше половины выводов были ошибочными, т.е. там, где идет речь о вине врачей, там ее скрывают, поскольку там существует корпоративное единство. Поэтому правильно, что нужно искать пути, и один из них — вывести из-под подчинения (Министерства здравоохранения — Ред.). Не получится — не нужно этого бояться, а искать другой путь", — отметила адвокат.

Читайте также: Реформа медицины. Готовы работать с полной отдачей, но финансов нет