наверх
10.03.201801:34
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Киеве прохожие избили девушку-копа во время оформления ДТП - СМИ

    Тема:

    Взрыв в здании полиции в Ровно (478)

    (обновлено: )368972
    По данным СМИ, прохожие были в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшая госпитализирована в 17-ю больницу. На месте работает оперативно-следственная группа.
    На месте ДТП, во время оформления которого прохожие избили девушку-полицейского
    Facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Прохожие избили девушку-полицейского во время оформления ДТП в Киеве, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

    Согласно сообщению, прохожие находились в состоянии алкогольного опьянения.

    Читайте также: Масштабное ДТП при участии полиции в Харькове

    "ЧП в Киеве на Васильковский: во время оформления ДТП пьяные прохожие избили девушку-полицейскую, замначальника роты", — говорится в сообщении.

    Facebook.com/dtp.kiev.ua
    На месте ДТП, во время оформления которого прохожие избили девушку-полицейского

    Пострадавшая госпитализирована в 17-ю больницу. На месте работает оперативно-следственная группа.

    В сентябре мужчина напал на столичного полицейского и, избив его, отобрал табельное оружие. Инцидент произошел в Соломенском районе Киева.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине