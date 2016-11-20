В Киеве прохожие избили девушку-копа во время оформления ДТП - СМИ

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Прохожие избили девушку-полицейского во время оформления ДТП в Киеве, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, прохожие находились в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также: Масштабное ДТП при участии полиции в Харькове

"ЧП в Киеве на Васильковский: во время оформления ДТП пьяные прохожие избили девушку-полицейскую, замначальника роты", — говорится в сообщении.

Facebook.com/dtp.kiev.ua На месте ДТП, во время оформления которого прохожие избили девушку-полицейского

Пострадавшая госпитализирована в 17-ю больницу. На месте работает оперативно-следственная группа.

В сентябре мужчина напал на столичного полицейского и, избив его, отобрал табельное оружие. Инцидент произошел в Соломенском районе Киева.