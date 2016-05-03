Установлен владелец оружия, из которого стреляли по журналистам в Одессе

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Правоохранители установили личность владельца оружия, из которого стреляли в журналистов "Седьмого канала" в Одессе, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области во вторник.

Ранее местное издание "Думская.net" сообщило, что неизвестные обстреляли съемочную группу "Седьмого телеканала" в Одессе, ранены два оператора и корреспондент канала. Позже издание уточнило, что огнестрельное ранение получил один человек.

"Правоохранители установили личность владельца автомобиля "Хонда", который разыскивается. Им оказался житель города Белгород-Днестровск. Ружье, из которого стреляли в журналистов, тоже зарегистрировано на этого человека. Сейчас продолжаются мероприятия по его задержанию. Решается вопрос о правовой квалификации преступления", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, после ведения в Одессе полицией плана "Перехват" совершивших вооруженное нападение на съемочную группу задержали.