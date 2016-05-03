Климкин уточнил место пребывания освобожденных из плена ИГ медиков

ATTILA KISBENEDEK / AFP

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уточнил, что украинских медиков, освобожденных из плена "Исламского государства" (ИГ), перевезли в ливийский город Рас-Лануф.

Ранее Климкин сообщил о том, что врачей доставили в город Бен-Джавад в Ливии.

"Хорошая новость: 13 украинских медиков, которых удерживали ИГ, освободили и перевезли в ливийский город Рас-Лануф. Держим с ними постоянную связь", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Комментарий о том, где удерживалась группа украинских медиков, РИА Новости получить пока не удалось.

По данным украинских СМИ, в Ливии работают тысячи украинцев, в том числе и врачей, при этом некоторые из них находятся в населенных пунктах, захваченных боевиками ИГ.

Ранее сообщалось, что боевики "Исламского государства" похитили в ливийском городе Сирт нескольких иностранцев. Похищенные работали медиками. Среди них — граждане Филиппин и Украины.

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В январе МИД Украины также сообщил об освобождении двух украинских граждан, которых с января 2015 года удерживало в Триполи одно из ливийских вооруженных формирований.