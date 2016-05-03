Климкин сообщил об освобождении 13 украинских медиков, похищенных ИГ

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Тринадцать украинских медиков, удерживающихся в плену "Исламского государства" (ИГ), освобождены и доставлены в Ливию, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Хорошая новость: 13 украинских медиков, которых удерживали ИГИЛ, освободили и перевезли в ливийский город Бен Джавад. Держим с ними постоянную связь", — написал Климкин на своей странице в Twitter во вторник.

Ранее сообщалось, что боевики "Исламского государства" похитили в ливийском городе Сирт нескольких иностранцев. Похищенные работали медиками. Среди них — граждане Филиппин и Украины.

По данным СМИ, в Ливии работают тысячи украинцев, в том числе и врачей, при этом некоторые из них находятся в городах, захваченных боевиками "Исламского государства".

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В январе МИД Украины также сообщил об освобождении двух украинских граждан, которых с января 2015 года удерживало в Триполи одно из ливийских вооруженных формирований.