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    Климкин сообщил об освобождении 13 украинских медиков, похищенных ИГ

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    Похищенные боевиками "Исламского государства" украинские медики были освобождены, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, украинцев перевезли в ливийский город Бен Джавад.
    Павел Климкин. Архивное фото
    МИД Украины

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Тринадцать украинских медиков, удерживающихся в плену "Исламского государства" (ИГ), освобождены и доставлены в Ливию, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

    Кошелек. Архивное фото
    Value Stock Images/EAST NEWS/
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    "Хорошая новость: 13 украинских медиков, которых удерживали ИГИЛ, освободили и перевезли в ливийский город Бен Джавад. Держим с ними постоянную связь", — написал Климкин на своей странице в Twitter во вторник.

    Ранее сообщалось, что боевики "Исламского государства" похитили в ливийском городе Сирт нескольких иностранцев. Похищенные работали медиками. Среди них — граждане Филиппин и Украины.

    По данным СМИ, в Ливии работают тысячи украинцев, в том числе и врачей, при этом некоторые из них находятся в городах, захваченных боевиками "Исламского государства".

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    В январе МИД Украины также сообщил об освобождении двух украинских граждан, которых с января 2015 года удерживало в Триполи одно из ливийских вооруженных формирований.

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