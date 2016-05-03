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    Происшествия

    В Житомирской области в ДТП погиб нацгвардеец, пострадали иностранцы

    (обновлено: )233841
    На проезжую часть выбежало животное, что привело к ДТП при участии автомобилей 24-летнего солдата Нацгвардии, Opеl Movano житомирянина и Mersedes Sprinter гражданина Белоруссии, в котором также находились американцы.
    Боец Национальной гвардии Украины
    Национальная гвардия Украины/Facebook

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. На автодороге Житомир — Могилев-Подольский, вблизи пгт Гуйвы Житомирского района, в понедельник, 2 мая, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 24-летний солдат Нацгвардии и травмированы 4 людей, среди них граждане США и Белоруссии. Начато уголовное производство, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

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    Facebook dtp.kiev.ua
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    "Работники следственно-оперативной группы Житомирского отделения полиции и ГУНП, выясняя обстоятельства происшествия на месте, предварительно установили, что около 22.00 на 5 км + 700 м указанной автодороги водитель микроавтобуса Opеl Movano, двигаясь в направлении г. Бердичева, наехал на лося, который внезапно выбежал на проезжую часть. От удара транспортное средство оказалось на полосе встречного движения, где произошло двойное столкновение сначала с автомобилем Fiat Linea, а затем — с Mersedes Sprinter, которые двигались во встречном направлении", — говорится в сообщении.

    В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Fiat Linea, 24-летний солдат Нацгвардии, житель Романовского района, погиб на месте происшествия.

    С травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения областного центра доставлены еще 4 человека: водитель автомобиля Opеl Movano, 31-летний житомирянин, шофер автомобиля Mersedes Sprinter, 55-летний гражданин Республики Беларусь, а также двое его пассажиров, 47 и 52-летние граждане США.

    Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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    По указанному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

    Накануне сообщалось, что в Киеве произошло ДТП при участии бойцов АТО. На минувшей неделе Renault Logan охранной фирмы "Шериф" въехал в припаркованную фуру на улице Богатырской в Киеве. Также сообщалось, что в Оболонском районе столицы на улице Маршала Тимошенко, 4 автомобиль Volkswagen Transporter T4, за рулем которого находился водитель с признаками состояния алкогольного опьянения, на большой скорости въехал в заднюю часть маршрутки № 308.

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