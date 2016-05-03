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    Происшествия

    В Польше жестоко избили украинца

    (обновлено: )1860110
    Как сообщают польские СМИ, 34-летнего мужчину избили, положили в багажник автомобиля и вывезли в лес, где раздели и оставили. Злоумышленники на данный момент задержаны, своей вины они не признают.
    Польский флаг
    East News Adam Wysocki

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Гражданин Украины подвергся нападению в польском городе Свидница, сообщает "Радио Польша" со ссылкой на польские СМИ.

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    "Пострадавший познакомился со злоумышленниками незадолго до происшествия. Во время совместного распития алкоголя украинец заснул и очнулся уже от ударов и пинков. Злоумышленники начали избивать его и даже угрожали убить", — говорится в сообщении.

    Позднее 34-летний мужчина потерял сознание, его положили в багажник автомобиля и вывезли в лес, где раздели и оставили. Когда он пришел в себя, то выбрался из леса и добрался до ближайшего населенного пункта.

    "Полиция уже задержала злоумышленников. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Своей вины задержанные не признают. Это первое подобное нападение на иностранца в городе Свидница", — уточняет радио.

    Ранее сообщалось, что 16-летняя школьница избила участкового в России.

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