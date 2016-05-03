В Польше жестоко избили украинца

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Гражданин Украины подвергся нападению в польском городе Свидница, сообщает "Радио Польша" со ссылкой на польские СМИ.

"Пострадавший познакомился со злоумышленниками незадолго до происшествия. Во время совместного распития алкоголя украинец заснул и очнулся уже от ударов и пинков. Злоумышленники начали избивать его и даже угрожали убить", — говорится в сообщении.

Позднее 34-летний мужчина потерял сознание, его положили в багажник автомобиля и вывезли в лес, где раздели и оставили. Когда он пришел в себя, то выбрался из леса и добрался до ближайшего населенного пункта.

"Полиция уже задержала злоумышленников. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Своей вины задержанные не признают. Это первое подобное нападение на иностранца в городе Свидница", — уточняет радио.

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