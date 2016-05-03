Штаб АТО сообщает о существенной стабилизации на линии соприкосновения

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Ситуация в зоне проведения АТО существенно стабилизировалась, однако время от времени ополченцы открывают огонь по позициям ВСУ, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"За минувшие сутки зафиксировано 5 нарушений режима "тишины". Вечером боевики обстреляли из ручного противотанкового гранатомета один из опорных пунктов сил АТО в районе Марьинки. На Горловско-Светлодарской дуге бандиты вели неприцельный огонь из стрелкового оружия и гранатометов в направлении позиций украинских военных у Зайцево и Луганского. С начала суток противник ни разу не открывал огонь по нашим позициям", — говорится в сообщении.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун на заседании СБ ООН 28 апреля заявил, что общее количество погибших за время конфликта составляет около 9300 человек, еще около 21400 раненых. В свою очередь президент Петр Порошенко 6 апреля сообщил, что в ходе конфликта были убиты около 10 тысяч человек, почти 21 тысяча украинцев получили ранения, а 1 млн 750 тыс. человек стали беженцами.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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В обращении президента Петра Порошенко, опубликованном на сайте главы государства 24 февраля, говорится, что существует "перспектива возобновления полномасштабных боевых действий на Востоке".