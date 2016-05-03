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    Во Львове в недостроенном здании погиб подросток, провалившись в щель в полу

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    По информации депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, в здании недостроенного Центра занятости во Львове погиб подросток, провалившийся в щель в полу.
    Во Львове в недостроенном здании погиб подросток, провалившись в щель в полу
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    КИЕВ, 3 мая – РИА Новости Украина. Во Львове в здании недостроенного Центра занятости на углу улиц Княгини Ольги и Трускавецкой был обнаружен мертвый подросток 14-15 лет, сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook. По его словам, ребенок лежал в воде на спине.

    "Охранник здания рассказал, что увидел в нем подростков и пришел, чтобы их прогнать. Ребята ушли, но когда охранник уже возвращался к себе, то услышал сильный всплеск воды. В этот момент прибежали товарищи подростка и стали предпринимать попытки вытащить его, однако мальчик был уже мертв. Охранник вызвал все необходимые службы", — написал Зинкевич.

    По информации Львовской полиции, предварительный возраст мальчика 13-14 лет.

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    Ранее сообщалось, что в лифтовой шахте недостроенного многоэтажного дома обнаружили тело 15-летнего подростка. Трагедия произошла в Днепровском районе Киева. 

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