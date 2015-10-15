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    В харьковской многоэтажке сгорела квартира - СМИ

    (обновлено: )176
    По информации местных СМИ, пострадавших при пожаре, возникшем в пятиэтажном доме в одном из районов Харькова, нет. На вызов приехали три пожарных подразделения.
    Пожар в харьковской многоэтажке
    Сообщество ВК

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. В квартире многоэтажного дома одного из районов Харькова возник пожар, сообщает издание dozor.kharkov.ua.

    "На вызов выехало три пожарных подразделения. Когда спасатели прибыли на место, из окна горящей квартиры выбивалось пламя и валил сильный дым. Четырех жильцов дома вывели на свежий воздух. Есть ли пострадавшие или погибшие, пока неизвестно. Сейчас тушение пожара продолжается. Его площадь и вероятные причины возникновения озвучат после окончательной ликвидации", — сообщает издание.

    Сообщество ВК
    Пожар в харьковской многоэтажке

    Ранее сообщалось, что на  втором этаже посольства Украины в Анкаре вспыхнул пожар.

    Смотрите видео: Горящее посольство Йемена в Киеве

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