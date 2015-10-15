Дело Ерофеева и Александрова будет рассматривать Голосеевский суд Киева

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел по итогам заседания в четверг постановил, что суд над россиянами Евгением Ерофеевым и Александром Александровым, задержанными в Донбассе в мае, пройдет в Голосеевском районном суде Киева.

"Направить в Голосеевский районный суд города Киева для рассмотрения по сути", — зачитал решение суда судья-докладчик Станислав Кравченко.

Он добавил, что решение суда обжалованию не подлежит.

Украинские силовики задержали в Донбассе двух российских граждан 16 мая. В Минобороны РФ сообщили, что задержанные — Александров и Ерофеев — являются гражданами РФ, но на момент задержания они не были действующими военнослужащими Вооруженных сил РФ. Позже суд в Киеве вынес решение об аресте россиян, им были выдвинуты множество обвинений, среди которых терроризм и разжигание военного конфликта.

Адвокаты Ерофеева и Александрова ходатайствовали перед судом о переносе рассмотрения дела из Киева в Луганскую область из-за нарушения правовых норм при определении Киева местом суда. По мнению адвокатов, суд над россиянами, по подсудности, должен проходить в Новоайдарском районе Луганской области, а не в Киеве, поскольку именно там произошло вменяемое им преступление. В ходе заседания адвокат Ерофеева Оксана Соколовская заявила, что не против, чтобы суд над ее подзащитным проходил в Киеве, если это будет суд Печерского района украинской столицы, где расположена главная военная прокуратура.

Сторона обвинения настаивала на невозможности суда по месту событий в связи с продолжающейся военной операцией в Донбассе и, как следствие, отсутствием гарантий безопасности.

В результате вопрос об определении места суда был передан сначала в Апелляционный суд Киева, а затем — в Высший спецсуд.