В Кременчуге автоцистерна въехала в частный дом

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. В Кременчуге Полтавской области 50-летний водитель грузовика, потеряв управление, выехал за пределы дорожного полотна и врезался в жилой дом, сообщает областное МВД.

"По предварительной информации, мужчина не выбрал безопасную скорость автомобиля с пустой цистерной, вследствие чего потерял управление. К счастью, пострадавших нет. Автомобиль и жилой дом частично поврежден. Правоохранители проводят дальнейшую проверку. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения)", — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Волочиском районе Хмельницкой области в аварии погибла супружеская пара. На трассе Стрый — Тернополь — Кировоград — Знаменка столкнулись "ВАЗ 21099" и грузовой автомобиль Mercedes Benz 814. Водитель ВАЗ выехал на встречную полосу.