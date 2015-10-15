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    В Кременчуге автоцистерна въехала в частный дом

    (обновлено: )11701
    По информации пресс-службы Полтавской милиции, по счастливой случайности пострадавших в этом инциденте нет. Водитель превысил скорость, что стало причиной аварии.
    В Кременчуге автоцистерна въехала в жилой дом
    МВД Украины

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. В Кременчуге Полтавской области 50-летний водитель грузовика, потеряв управление, выехал за пределы дорожного полотна и врезался в жилой дом, сообщает областное МВД.

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    ТСН
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    "По предварительной информации, мужчина не выбрал безопасную скорость автомобиля с пустой цистерной, вследствие чего потерял управление. К счастью, пострадавших нет. Автомобиль и жилой дом частично поврежден. Правоохранители проводят дальнейшую проверку. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения)", — сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в Волочиском районе Хмельницкой области в аварии погибла супружеская пара. На трассе Стрый — Тернополь — Кировоград — Знаменка столкнулись "ВАЗ 21099" и грузовой автомобиль Mercedes Benz 814. Водитель ВАЗ выехал на встречную полосу.

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