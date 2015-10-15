В Луганской области подорвались 11 военных: пятеро ранены

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. На окраине Станицы Луганской двое украинских военнослужащих подорвались на растяжке вечером в среду. Еще девятеро подорвались на фугасе в Красной Таловке.

Как сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль , двое военных в возрасте 21 и 24 года, подорвались в лесополосе возле Северского Донца, по которому проходит линия разграничения огня. Двое бойцов 128-й горно-пехотной бригады, которая дислоцируется на Закарпатье, с минно-взрывными травмами были доставлены в районную больницу. Угрозы их жизни нет.

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Пресс-служба Луганской военно-гражданской администрации сообщает об еще одном случае подрыва — в селе Красная Таловка Станично-Луганского района, расположенном на границе с Россией.

"14 октября примерно в 18:30 во время объезда на автомобиле "КрАЗ" приграничной территории подорвались 9 бойцов на неустановленном взрывном устройстве (фугас). В результате получили ранения трое военнослужащих 1-й заставы пограничной комендатуры быстрого реагирования с местом дислокации в г. Харькове, которые были прикомандированы к Луганскому пограничному отряду", — говорится в сообщении.

У Красній Талівці на фугасі дістали поранень троє бійців У с. Красна Талівка Станично-Луганського району, що знаходит… Posted by Луганська обласна державна адміністрація on 14 октября 2015 г.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. С начала конфликта погибли по меньшей мере 8050 человек, сообщил 29 сентября помощник генерального секретаря ООН Иван Шимонович. По информации начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игоря Воронченко, потери ВСУ с начала проведения военной операции составили 1915 человек.

Смотрите фотоленту: Отвод техники ЛНР от линии разграничения в Луганской области

Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы в Минске. Во вторник, 29 сентября, состоялось парафирование соглашения об отводе в Донбассе вооружений калибром менее 100 миллиметров. Соглашение оформлено в виде дополнения к комплексу мер от 12 февраля 2015 года. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик также заявил, что подгруппа по политическим вопросам по Украине будет встречаться в октябре каждую неделю.

Смотрите фотоленту: Отвод украинских танков в Луганской области

Власти ЛНР 3 октября приступили к отводу от линии соприкосновения в Донбассе вооружений калибром до 100 миллиметров. Власти ДНР заявили, что намерены начать отвод вооружений во второй половине октября. Процесс отвода разделен на два этапа и продлится 41 сутки. Перед началом практической фазы стороны передали представителям ОБСЕ списки вооружения и техники, которая будет перемещена в определении районы на расстояние не менее 15 километров от линии соприкосновения.