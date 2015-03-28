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    В Одессе прогремел мощный взрыв в волонтерском центре

    (обновлено: )264920
    По предварительной информации, взрыв прогремел в доме по Старопортофранковской, 14а, где располагался один из волонтерских центров. По данным МВД, взрывное устройство разместили на подоконнике помещения.
    Взрыв в Одессе
    Таймер

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Около 22.30 жителей Молдаванки и Слободки в Одессе напугал звук мощного взрыва, сообщает местное издание "Таймер".

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    "Звук взрыва был хорошо слышен на Балковской, в районе Кирхи, на Слободке и даже на Черёмушках", — говорится в сообщении.

    По предварительной информации, взрыв прогремел в  доме по Старопортофранковской, 14а, где располагался один из волонтерских центров.
    По данным МВД, взрывное устройство разместили на подоконнике помещения. Жертв и пострадавших нет.

    В результате взрыва пострадали фасад здания и несколько припаркованных рядом автомобилей.

    Между тем, как уточняется в сообщении батальона "Азов" на странице в Facebook, взрыв прогремел в волонтерском офисе "Патриота Украины".

    Думская.net
    Взрыв в Одессе

    Батальон также не располагает информацией о погибших или пострадавших.

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    В последнее время в Одессе часто происходят взрывы, зачастую без жертв, власти считают, что таким образом в регионе хотят дестабилизировать обстановку. Так, самодельное взрывное устройство сработало пятого марта в здании, которое принадлежит "Правому сектору". Никто не пострадал, взрыв предварительно квалифицировали как теракт.

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    Перед этим сильный взрыв в Одессе прогремел 17 февраля в доме на Большой Арнаутской улице, жертв не было. Сообщалось, что взрывное устройство сработало у подвального помещения, в котором находится сервисный центр, принадлежащий лидеру одесского "Автомайдана" Евгению Резвушкину, а также офис "Автомайдана". Правоохранительные органы оценили произошедшее как теракт.

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