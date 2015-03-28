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    Задержан подозреваемый в убийстве директора гостиницы "Пассаж" в Одессе

    Тема:

    Рост криминала в Украине. (329)

    (обновлено: )294
    Сообщается, что "в убийстве разоблачен 45-летний ранее судимый за тяжкие преступления, среди которых и убийство одессита","известно, что мужчина тринадцать лет провел в местах лишения свободы".
    Задержание
    RIA News Вадим Жернов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Милиция установила личность и задержала подозреваемого в совершенном накануне убийстве директора и охранника одесской гостиницы "Пассаж", сообщает пресс-служба городского отделения милиции.

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    "В убийстве разоблачен 45-летний ранее судимый за тяжкие преступления, среди которых и убийство одессита. Известно, что мужчина тринадцать лет провел в местах лишения свободы", — говорится в сообщении.

    Накануне вечером директора и охранника отеля убили ножом в холле гостиницы "Пассаж", злоумышленник с места совершения преступления скрылся. Открыто уголовное дело по статье "умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

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