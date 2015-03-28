Задержан подозреваемый в убийстве директора гостиницы "Пассаж" в Одессе

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Милиция установила личность и задержала подозреваемого в совершенном накануне убийстве директора и охранника одесской гостиницы "Пассаж", сообщает пресс-служба городского отделения милиции.

Смотрите также: В Одессе убили директора гостиницы "Пассаж"

"В убийстве разоблачен 45-летний ранее судимый за тяжкие преступления, среди которых и убийство одессита. Известно, что мужчина тринадцать лет провел в местах лишения свободы", — говорится в сообщении.

Накануне вечером директора и охранника отеля убили ножом в холле гостиницы "Пассаж", злоумышленник с места совершения преступления скрылся. Открыто уголовное дело по статье "умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.