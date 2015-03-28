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    МВД проверяет информацию об избиении иностранного журналиста в Киеве

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    Сообщается, что "в настоящее время в столичную милицию не поступило заявление от пострадавшего представителя масс-медиа, также отсутствуют сообщения от медицинских заведений относительно этого события".
    Министерство внутренних дел Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Киевские правоохранители проверяют появившиеся в СМИ сообщения об избиении в столице иностранного журналиста, сообщает главное управление МВД Украины в Киеве.

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    Отмечается, что новость о нападении на иностранца была опубликована на одном из ведущих сайтов со ссылкой на информацию из соцсети.

    "В настоящее время в столичную милицию не поступило заявление от пострадавшего представителя масс-медиа, также отсутствуют сообщения от медицинских заведений относительно этого события", — сообщает киевский главк милиции.

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    Вместе с тем информация проверяется. В случае ее подтверждения правоохранители обещают приложить максимум усилий для раскрытия преступления.

    Украинские СМИ пишут, что в Киеве якобы избили журналиста из Новой Зеландии Джареда Моргана.

    Напомним, 9 марта сообщалось, что финский журналист и политический деятель Антеро Эерола был избит на востоке Украины.

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