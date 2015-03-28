В Полтаве чиновника заставили уйти в отставку из-за цен на ЖКХ - СМИ

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Общественные активисты, собравшиеся перед зданием Полтавской облгосадминистрации, заставили первого заместителя председателя областного совета Владимира Марченко написать заявление об увольнении из-за цен на услуги ЖКХ, сообщает украинское информационное агентство УНИАН в субботу.

По данным агентства, митингующие требовали не повышать тарифы на коммунальные услуги. Марченко был председателем комиссии, которая должна была проверить коммунальные предприятия Полтавщины на законность повышения тарифов. По мнению активистов, он ничего не сделал для того, чтобы снизить эти тарифы.

Протестующие заставили Марченко написать заявление об увольнении по собственному желанию. "Причем методы воздействия на чиновника были достаточно неоднозначными, так, когда у активистов закончились угрозы, одна из активисток пригрозила прямо на площади сжечь себя и троих своих детей. После этого Марченко-таки написал заявление об увольнении", — передает УНИАН.

Марченко сообщил митингующим, что тарифы устанавливают не депутаты облсовета, а Rабинет министров Украины.

Председатель Полтавского облсовета Петр Ворона отметил, что если его заместитель не отзовет свою подпись под написанным под давлением заявлением, то этот вопрос будет вынесен на ближайшую сессию Полтавского областного совета.

С 1 апреля в Украине вырастут тарифы не только на газ, свет и теплоснабжение, а еще и на горячую и холодную воду. Тарифы на централизованное снабжение горячей водой для населения вырастут на 55-57%. Тарифы на холодную воду вырастут приблизительно на 25%. Национальная комиссия Украины, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, из-за роста стоимости электроэнергии приняла решение с 1 мая повысить тарифы на воду для населения в размере от 4 до 100%.

Украина сейчас находится в тяжелом политическом кризисе, который сказывается на ее экономике и бюджетной сфере. Власти надеются поправить положение иностранными заимствованиями. Ранее совет директоров МВФ одобрил 4-летнюю программу финпомощи Украине в 17,5 миллиарда долларов.