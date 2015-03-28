В результате ДТП в Запорожской области пострадали 11 человек - МВД

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Маршрутка наехала на электроопору в Запорожской области, в результате аварии пострадали 11 пассажиров, сообщает в субботу главное управление МВД Украины в Запорожской области.

Авария произошла накануне в городе Вольнянск.

"Водитель автобуса, который двигался по маршруту "Вольнянск-Запорожье-Гортоп", не справился с управлением и совершил наезд на электроопору по улице Ленина в Вольнянске", — говорится в сообщении.

Одиннадцать пострадавших пассажиров доставили в районную больницу. После предоставления медицинской помощи пострадавших отпустили домой.

П"яний водій Ланоса скинув з мосту автобус (21.03.15, Бровари) Загружено: 21.03.2015 в 22:25

Открыто уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".