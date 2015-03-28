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    В результате ДТП в Запорожской области пострадали 11 человек - МВД

    (обновлено: )35502
    Согласно информации, в районную больницу доставили одиннадцать пострадавших пассажиров. Как сообщается, после предоставления медицинской помощи пострадавших отпустили домой.
    ДТП
    пресс-служба Управления ГАИ МВД Украины

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости. Маршрутка наехала на электроопору в Запорожской области, в результате аварии пострадали 11 пассажиров, сообщает в субботу главное управление МВД Украины в Запорожской области.

    Авария произошла накануне в городе Вольнянск.

    "Водитель автобуса, который двигался по маршруту "Вольнянск-Запорожье-Гортоп", не справился с управлением и совершил наезд на электроопору по улице Ленина в Вольнянске", — говорится в сообщении.

    Одиннадцать пострадавших пассажиров доставили в районную больницу. После предоставления медицинской помощи пострадавших отпустили домой.

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    Загружено: 21.03.2015 в 22:25

    Открыто уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

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