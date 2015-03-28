наверх
10.03.201802:25
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Одессе зарезали владельца отеля и его телохранителя - СМИ

    (обновлено: )410
    По предварительным данным, один из погибших – директор отеля "Пассаж" Роман Каменюк. Вторым убитым, вероятно, является его телохранитель. На месте происшествия работаю правоохранители.
    Убийство в одесском отеле Пассаж
    Думская.net

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Вечером в пятницу в Одессе двое мужчин в холле отеля "Пассаж" получили смертельные ножевые ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД в Одесской области.

    Драка Самобороны и охраны стройплощадки в Одессе
    Видео пользователя Youtube Anton Dotsenko
    Жестокая драка между "Самобороной" и охраной стройплощадки в Одессе

    Сообщение о преступлении поступило в милицию в 18.20. На место прибыла следственно-оперативная группа Приморского районного отдела милиции.

    "В ходе осмотра места происшествия правоохранители констатировали смерть обоих пострадавших… МВД принимает меры для установления всех обстоятельств события и задержания лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения", — говорится в сообщении.

    Местное издание "Думская" пишет, что, по предварительным данным, один из погибших – директор отеля Роман Каменюк.

    Работник одного из магазинов "Пассажа" рассказал, что видел, как буквально за несколько минут до происшествия директор бежал в сторону Преображенской по центральному залу. Он заскочил в фойе отеля, где и был убит. Второй убитый – телохранитель директора.

    Думская.net
    Убийство в одесском отеле "Пассаж"

    Как отмечает издание, контрольный пакет акций "Пассажа" находится в собственности ООО "Укрбудсервис", еще 24% — у американской корпорации Clear Water Bay Hotels. Обе этих фирмы связывают с бизнесменами Борисом Кауфманом и Александром Грановским.

    Здание "Пассажа" занимает целый квартал на углу улиц Дерибасовской и Преображенской.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине