В Одессе зарезали владельца отеля и его телохранителя - СМИ

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Вечером в пятницу в Одессе двое мужчин в холле отеля "Пассаж" получили смертельные ножевые ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД в Одесской области.

Сообщение о преступлении поступило в милицию в 18.20. На место прибыла следственно-оперативная группа Приморского районного отдела милиции.

"В ходе осмотра места происшествия правоохранители констатировали смерть обоих пострадавших… МВД принимает меры для установления всех обстоятельств события и задержания лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения", — говорится в сообщении.

Местное издание "Думская" пишет, что, по предварительным данным, один из погибших – директор отеля Роман Каменюк.

Работник одного из магазинов "Пассажа" рассказал, что видел, как буквально за несколько минут до происшествия директор бежал в сторону Преображенской по центральному залу. Он заскочил в фойе отеля, где и был убит. Второй убитый – телохранитель директора.

Думская.net Убийство в одесском отеле "Пассаж"

Как отмечает издание, контрольный пакет акций "Пассажа" находится в собственности ООО "Укрбудсервис", еще 24% — у американской корпорации Clear Water Bay Hotels. Обе этих фирмы связывают с бизнесменами Борисом Кауфманом и Александром Грановским.

Здание "Пассажа" занимает целый квартал на углу улиц Дерибасовской и Преображенской.