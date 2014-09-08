Чиновники, причастные к расстрелам на Майдане, покинули страну - МВД

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости. Следствию не удалось задержать ни одного чиновника высшего звена из тех, кто может быть причастен к расстрелу людей на Майдане Незалежности в Киеве, поскольку все они сбежали за границу, сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября, на следующий день после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. В ходе столкновений 18-20 февраля погибли 67 человек и 145 были ранены. Сейчас Генпрокуратура Украины расследует уголовное дело, связанное с массовыми убийствами.

"Реально из тех людей, которые отдавали приказы на все эти действия, из верхушки никто не пойман", — сказал Аваков в интервью Первому национальному телеканалу, вышедшем в эфир в понедельник. Министр добавил, что все они сбежали из Украины в феврале в первые три дня после смены власти в стране.

Кроме этого Аваков сообщил, что на сегодня следствие уже установило людей, стрелявших в людей на Майдане, и им уже предъявлены обвинения, однако называть их личности и количество отказался, сославшись на презумпцию невиновности.

"Насколько я знаю, сейчас совершенно ясно и понятно, кто стрелял, известны люди, им предъявлены подозрения", — сообщил Аваков, добавляя, что в ближайший месяц прокуратура даст полную картину по этому делу.