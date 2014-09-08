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    Ополченцы заявили, что некоторые города Донбасса подверглись обстрелам

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    Как устанавливается перемирие на Востоке (276)

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    Так, по их словам, была отбита атака силовиков на город Красный Луч в Луганской области, и военным пришлось отступить.
    Местная жительница Донецка тушит пожар после обстрела
    Associated Press Sergei Grits

    ДОНЕЦК, 9 сен — РИА Новости. Ряд городов самопровозглашенной Донецкой и Луганской "народных республик" подвергся атакам силовиков в понедельник, 8 сентября, выстрелы звучали в разных концах контролируемой ополченцами территории, сообщили РИА Новости в штабе ополчения.

    Банка огурцов и оружие в машине ополченцев в Донецке
    Associated Press Sergei Grits
    ФОТОЛЕНТА. Донецк: ополченцы и местные жители

    Так, была отбита атака силовиков на город Красный Луч в Луганской области, и военным пришлось отступить.

    Также была предпринята попытка атаковать город Стаханов (также Луганская область). В свою очередь ополченцы поразили блокпост Нацгвардии около города Кировск. Кроме того, из минометов был обстрелян город Попасная. Мины попали в трансформаторную будку и жилой дом.

    Перестрелки возникли и в поселке Пески на северо-западном въезде в Донецк, а также у поселка Тошковка Первомайского района. Выстрелы были слышны и в поселках Ждановка и Нижняя Крынка.

    Данных о количестве потерь с обеих сторон у штаба ополчения пока нет.

    В рамках заседания трехсторонней контактной группы (Россия — Украина — ОБСЕ) по урегулированию украинского кризиса 5 сентября в Минске киевские власти и самопровозглашенные Донецкая и Луганская "народные республики" достигли ряда договоренностей, прежде всего о прекращении огня на востоке Украины, которое вступило в действие с 18:00 пятницы.

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