Ополченцы заявили, что некоторые города Донбасса подверглись обстрелам

ДОНЕЦК, 9 сен — РИА Новости. Ряд городов самопровозглашенной Донецкой и Луганской "народных республик" подвергся атакам силовиков в понедельник, 8 сентября, выстрелы звучали в разных концах контролируемой ополченцами территории, сообщили РИА Новости в штабе ополчения.

Так, была отбита атака силовиков на город Красный Луч в Луганской области, и военным пришлось отступить.

Также была предпринята попытка атаковать город Стаханов (также Луганская область). В свою очередь ополченцы поразили блокпост Нацгвардии около города Кировск. Кроме того, из минометов был обстрелян город Попасная. Мины попали в трансформаторную будку и жилой дом.

Перестрелки возникли и в поселке Пески на северо-западном въезде в Донецк, а также у поселка Тошковка Первомайского района. Выстрелы были слышны и в поселках Ждановка и Нижняя Крынка.

Данных о количестве потерь с обеих сторон у штаба ополчения пока нет.

В рамках заседания трехсторонней контактной группы (Россия — Украина — ОБСЕ) по урегулированию украинского кризиса 5 сентября в Минске киевские власти и самопровозглашенные Донецкая и Луганская "народные республики" достигли ряда договоренностей, прежде всего о прекращении огня на востоке Украины, которое вступило в действие с 18:00 пятницы.