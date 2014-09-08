Силовики заявили, что ополченцы продолжают обстрелы их позиций

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Украинские силовики утверждают, что ополченцы обстреляли ряд городов в Донбассе и аэропорт Донецка — в нарушение режима прекращения огня, о котором противоборствующие стороны договорились в пятницу в Минске.

"В частности, нарушение режима прекращения огня зафиксировано вблизи населенных пунктов Нижняя Крынка, Авдеевка, Попасное; Никишино, Майорск; Кировское, Фащевка. Также из установок БМ-21 "Град" был обстрелян аэродром Донецка", — сообщает пресс-центр спецоперации в понедельник. За какое время зафиксированы упомянутые нарушения, не уточняется.

В сообщении пресс-центра заверяется, что "украинские военные в одностороннем порядке соблюдают режим прекращения огня".

Между тем, по данным штаба ополчения самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР"), подразделения вооруженных сил Украины семь раз за воскресенье нарушили режим прекращения огня, среди мирных жителей и ополченцев есть раненые.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали ряд перестрелок в различных районах Донбасса в субботу и воскресенье. В частности, миссия ОБСЕ сообщила о перестрелке между ополченцами и силовиками в поселке Счастье (пригород Луганска) в воскресенье. В результате солдат армии получил ранение в грудь, а один из ополченцев погиб.

В рамках заседания трехсторонней контактной группы (Россия — Украина — ОБСЕ) по урегулированию украинского кризиса 5 сентября в Минске киевские власти и самопровозглашенные Донецкая и Луганская "народные республики" достигли ряда договоренностей, прежде всего о прекращении огня на востоке Украины, которое вступило в действие с 18.00 пятницы.