С момента прекращения огня погибли военный и мирная жительница - президент

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, находясь в понедельник в штабе гражданской обороны Мариуполя, сообщил о двух жертвах с момента объявления режима прекращения огня на востоке Украины.

В рамках заседания трехсторонней контактной группы (Россия — Украина — ОБСЕ) по урегулированию украинского кризиса 5 сентября в Минске киевские власти и самопровозглашенные Донецкая и Луганская "народные республики" достигли ряда договоренностей, прежде всего о прекращении огня на востоке Украины, которое вступило в действие с 18.00 пятницы. В последующие дни обе стороны заявляли о нарушениях соглашений.

"По его (Порошенко — ред.) информации, с момента объявления прекращения огня до сегодняшнего дня погиб один украинский военный в Станице Луганской и одна гражданка в Мариуполе", — говорится в сообщении президентской пресс-службы.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали ряд перестрелок в различных районах Донбасса в субботу и воскресенье. В частности, миссия ОБСЕ сообщила о перестрелке между ополченцами и украинскими силовиками в поселке Счастье (пригород Луганска) в воскресенье. В результате солдат украинской армии получил ранение в грудь, а один из ополченцев погиб.

Основные положения перемирия устанавливают прекращение боевых действий и обмен пленными. При этом противоборствующие стороны, в соответствии с подписанными в Минске соглашениями, остаются на позициях, которые занимали на момент объявления о прекращении огня.

Председатель постоянного совета ОБСЕ Томас Гремингер заявил в понедельник, что режим прекращения огня на востоке Украины "в целом" соблюдается, а Кай Виттруп, представитель ОБСЕ, работающий в зоне конфликта, заявил, что единичные нарушения перемирия не должны повлиять на режим прекращения огня.