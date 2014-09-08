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    Власти Харькова пообещали восстановить обстрелянный военкомат во вторник

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    Прокуратура Харьковской области открыла уголовное дело по статье "террористический акт". По данным СМИ, это уже второе нападение на этот военкомат.
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    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Власти Харькова заявляют, что обстрелянное здание военкомата Орджоникидзевского и Фрунзенского районов Харьковской области полностью отремонтируют во вторник.

    Неизвестные обстреляли помещение военкомата из гранатомета около 04.00 утром в понедельник. Снаряд попал между первым и вторым этажом, в здании выбиты окна, осыпалась штукатурка, пострадавших нет.

    "Военкомат <…> будет полностью отремонтирован во вторник при содействии городской власти", — говорится в сообщении пресс-службы Харьковского городского совета.

    Прокуратура Харьковской области открыла уголовное дело по статье "террористический акт". По данным информагентства УНИАН, это уже второе нападение на этот военкомат, а всего с марта 2014 года в Харьковской области произошло пять нападений на военные комиссариаты.

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