Власти Харькова пообещали восстановить обстрелянный военкомат во вторник

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Власти Харькова заявляют, что обстрелянное здание военкомата Орджоникидзевского и Фрунзенского районов Харьковской области полностью отремонтируют во вторник.

Неизвестные обстреляли помещение военкомата из гранатомета около 04.00 утром в понедельник. Снаряд попал между первым и вторым этажом, в здании выбиты окна, осыпалась штукатурка, пострадавших нет.

"Военкомат <…> будет полностью отремонтирован во вторник при содействии городской власти", — говорится в сообщении пресс-службы Харьковского городского совета.

Прокуратура Харьковской области открыла уголовное дело по статье "террористический акт". По данным информагентства УНИАН, это уже второе нападение на этот военкомат, а всего с марта 2014 года в Харьковской области произошло пять нападений на военные комиссариаты.