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    Силовики закрыли три транзитных пункта в Донбассе - СМИ

    Тема:

    Как устанавливается перемирие на Востоке (276)

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    "Закрыты три транзитных пункта в городах Волноваха, Орлы и Счастье", - цитируется в сообщении заявление представителя Совета нацбезопасности и обороны Украины Андрея Лысенко.
    Эвакуация жителей восточной Украины. Архивное фото
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Луганский портал Сitynews сообщает о том, что силовики закрыли из-за "угрозы обстрелов и диверсий" три транзитных пункта для беженцев в Донецкой области, в частности, в городе Счастье.

    "Закрыты три транзитных пункта в городах Волноваха, Орлы и Счастье", — цитируется в сообщении заявление представителя Совета нацбезопасности и обороны Украины Андрея Лысенко на брифинге в понедельник. По его словам, в зоне спецоперации продолжают действовать четыре транзитных пункта.

    Лагерь переселенцев с востока Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Беженцы - лишние люди в Украине

    С середины апреля на востоке Украины проходит антитеррористическая операция. За время боевых действий, по данным СНБО, погибли более 860 военных, а около трех тысяч получили ранения. Согласно информации Минздрава, почти восемь тысяч человек обратились за медпомощью в Луганской и Донецкой областях. ООН утверждает, что число жертв конфликта в Украине составляет до 2,5 тысяч человек, а около шести тысяч ранены.

    Из-за ситуации на востоке Украины ежедневно фиксируются жертвы среди силовиков, мирных жителей и ополченцев "ДНР", "ЛНР", разрушена инфраструктура городов, Донецк и Луганск переживают гуманитарную катастрофу, не прекращается поток беженцев из региона, выросла безработица, очевидно ограничение финансовых средств. По данным ООН, свыше 415 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в результате боев. Произошел международный скандал из-за крушения Boeing в Донецкой области и возможного использования военными баллистических ракет.

    В пятницу, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня. В 18.00 перемирие в Украине вступило в силу. В соответствии с документом, стороны остаются на позициях, которые занимали на момент прекращения огня.

    В субботу и воскресенье обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.
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