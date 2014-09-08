СНБО: ополченцы продолжают обстрелы, но не из тяжелой артиллерии

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко заявил, что ополченцы обстреливают украинских силовиков, но при этом отметил, что те больше не используют тяжелую артиллерию.

"Несмотря на объявленный режим прекращения огня, ситуация в зоне анитеррористической операции остается непростой. Продолжаются обстрелы украинских позиций. Вместе с тем изменился характер этих обстрелов, как правило, огонь ведется с минометов и стрелкового оружия, а не из тяжелой артиллерии", — сообщил Лысенко на брифинге в понедельник.

Ранее председатель постоянного совета ОБСЕ Томас Гремингер заявил в понедельник, что режим прекращения огня на востоке Украины "в целом" соблюдается. Как отметил Гремингер, прекращение огня "пока неустойчивое, но важно, что оно есть".