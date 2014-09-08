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    СНБО: ополченцы продолжают обстрелы, но не из тяжелой артиллерии

    Тема:

    Как устанавливается перемирие на Востоке (276)

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    Представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко заявил, что ополченцы обстреливают украинских силовиков, но при этом отметил, что те больше не используют тяжелую артиллерию.
    Бойцы ополчения поблизости Донецка
    Associated Press Sergei Grits

    КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Представитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко заявил, что ополченцы обстреливают украинских силовиков, но при этом отметил, что те больше не используют тяжелую артиллерию.

    После обстрела в Донецке
    Associated Press Sergei Grits
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    "Несмотря на объявленный режим прекращения огня, ситуация в зоне анитеррористической операции остается непростой. Продолжаются обстрелы украинских позиций. Вместе с тем изменился характер этих обстрелов, как правило, огонь ведется с минометов и стрелкового оружия, а не из тяжелой артиллерии", — сообщил Лысенко на брифинге в понедельник.

    Ранее председатель постоянного совета ОБСЕ Томас Гремингер заявил в понедельник, что режим прекращения огня на востоке Украины "в целом" соблюдается. Как отметил Гремингер, прекращение огня "пока неустойчивое, но важно, что оно есть".

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