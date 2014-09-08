Яценюк встретится с комиссией из Малайзии в понедельник - ОБСЕ

КИЕВ, 8 сен — РИА Новости. Премьер-министр Украины Арсений Яценюк встретится в понедельник с министром обороны Малайзии Хишамуддином Хусейном, который вылетел минувшей ночью в Киев в сопровождении первой группы из 30 экспертов и сотрудников полиции для дальнейшего расследования катастрофы рейса МН17 на востоке Украины, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

"Они (комиссия экспертов и представителей полиции) здесь (в Киеве) встречаются сегодня. Встречает их премьер-министр", — сказали в пресс-службе.

Рейс MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля в Донецкой области. На борту лайнера находились 298 человек, в том числе 43 подданных Малайзии. Все они погибли. Киевские власти обвинили в катастрофе ополченцев, однако последние заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В начале августа Киев и Куала-Лумпур подписали соглашение о направлении в Украину до 90 невоенных малайзийских специалистов для расследования крушения. Однако работа экспертов была вскоре прервана по соображениям безопасности, и 12 августа они вернулись на родину. В настоящее время к отправке готовится вторая группа в составе 50 полицейских и экспертов. Как заявил ранее глава МВД королевства Ахмад Захид Хамиди, безопасность малайзийцев гарантирует ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что вместе с Хусейном в Киев прибудут замминистра иностранных дел Малайзии Хамза Зайнуддин и командующий вооруженными силами страны генерал Зулкифли Мохаммад Зин. После визита в Украину министр обороны Малайзии отправится в Россию и Нидерланды для координации расследования трагедии. Сам Хусейн заявил перед вылетом, что пока не ясно, присоединятся ли к малайзийцам эксперты из других стран — Нидерландов и Австралии.