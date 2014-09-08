Жертвами конфликта на востоке Украины стали 3 тысячи человек - ООН

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. По меньшей мере три тысячи человек стали жертвами конфликта на востоке Украины, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление верховного комиссара ООН по правам человека Зейада Раада аль Хуссейна.

Ранее ООН сообщало, что с середины апреля по 27 августа на Украине убиты более 2,5 тысячи мирных жителей, около 6 тысяч ранены.

Сейчас в ООН утверждают, что фактическое число погибших в Украине может быть "значительно выше", передает агентство. По данным помощника генсека ООН по правам человека Ивана Симоновича, официальное число погибших за время конфликта составляет 2729 человек. Если учитывать погибших при падении Boeing компании Malaysia Airlines, число погибших превышает три тысячи.

С середины апреля на востоке Украины проходит антитеррористическая операция. За время боевых действий, по данным СНБО, погибли более 860 военных, а около трех тысяч получили ранения. Согласно информации Минздрава, почти восемь тысяч человек обратились за медпомощью в Луганской и Донецкой областях. ООН утверждает, что число жертв конфликта в Украине составляет до 2,5 тысяч человек, а около шести тысяч ранены.

Из-за ситуации на востоке Украины ежедневно фиксируются жертвы среди силовиков, мирных жителей и ополченцев "ДНР", "ЛНР", разрушена инфраструктура городов, Донецк и Луганск переживают гуманитарную катастрофу, не прекращается поток беженцев из региона, выросла безработица, очевидно ограничение финансовых средств. По данным ООН, свыше 415 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в результате боев. Произошел международный скандал из-за крушения Boeing в Донецкой области и возможного использования военными баллистических ракет.

В пятницу, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня. В 18.00 перемирие в Украине вступило в силу. В соответствии с документом, стороны остаются на позициях, которые занимали на момент прекращения огня.

В субботу и воскресенье обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.