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    СМИ: батальон "Феникс" вооружили минометами 1943 г выпуска

    Тема:

    Бои за Донецк, Луганск и Мариуполь (79)

    (обновлено: )30801
    Перечисляя оружие, полученное батальоном, на своей странице в Facebook, Бирюков называет, в частности, гранатометы АГС-17 "Пламя" и минометы БМ-37 производства 1943 года.
    Остатки колонны военной техники около села Новокатериновка
    Associated Press Sergei Grits

    МОСКВА,  8 сен — РИА Новости. Добровольческий батальон "Феникс", ведущий боевые действия на юго-востоке Украины, получил вооружение времен Второй мировой войны, передает УНИАН со ссылкой на сообщение основателя Фонда помощи армии Украины "Крылья Феникса" Юрия Бирюкова.

    Перечисляя оружие, полученное батальоном, на своей странице в Facebook, Бирюков называет, в частности, гранатометы АГС-17 "Пламя" и минометы БМ-37 производства 1943 года.

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    Кроме того, "Фениксу" досталось такое вооружение, как станковый крупнокалиберный пулемет ДШКМ производства середины 50-х годов, 23-мм спаренная зенитная установка производства 1963 года, а также 122-мм гаубица, которую, по словам Бирюкова, использовали в Киеве во время салютов. Зато дали много боеприпасов, отмечает Бирюков.

    С середины апреля на востоке Украины проходит антитеррористическая операция. За время боевых действий, по данным СНБО, погибли более 860 военных, а около трех тысяч получили ранения. Согласно информации Минздрава, почти восемь тысяч человек обратились за медпомощью в Луганской и Донецкой областях. ООН утверждает, что число жертв конфликта в Украине составляет до 2,5 тысяч человек, а около шести тысяч ранены.

    Ситуация в Мариуполе
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    Из-за ситуации на востоке Украины ежедневно фиксируются жертвы среди силовиков, мирных жителей и ополченцев "ДНР", "ЛНР", разрушена инфраструктура городов, Донецк и Луганск переживают гуманитарную катастрофу, не прекращается поток беженцев из региона, выросла безработица, очевидно ограничение финансовых средств. По данным ООН, свыше 415 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома в результате боев. Произошел международный скандал из-за крушения Boeing в Донецкой области и возможного использования военными баллистических ракет.

    В пятницу, 5 сентября, в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по урегулированию кризиса на востоке Украины. Конфликтующим сторонам удалось договориться о прекращении огня. В 18.00 перемирие в Украине вступило в силу. В соответствии с документом, стороны остаются на позициях, которые занимали на момент прекращения огня.

    В субботу и воскресенье обе стороны заявляли о нарушениях режима прекращения огня.
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