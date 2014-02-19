СМИ: львовская ж/д отменила все поезда в Киев из-за размыва путей

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Движение поездов из Львова в Киев прекращено на неопределенный срок из-за размыва железнодорожного полотна, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на главу пресс-службы Львовской железной дороги Лилию Криницкую.



"Только что мы получили телеграмму из Киева, что в связи с размывом пути на участке Тетерев - Коростень (в Житомирской области) Юго-Западная железная дорога (с центром в Киеве) технически не может принимать поезда с западного направления", - заявила Криницкая.



"Сейчас на неопределенный срок мы поезда отправлять не будем", - сказала она и добавила, что движение восстановят после ликвидации последствия размыва.



По словам Криницкой, остановлены и уже отправленные поезда.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 — сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадали около 800 человек.