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    СМИ: львовская ж/д отменила все поезда в Киев из-за размыва путей

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    Движение поездов из Львова в Киев прекращено на неопределенный срок из-за размыва железнодорожного полотна. По словам Криницкой, остановлены и уже отправленные поезда.
    Железная дорога. Архивное фото
    RIA News Артем Житенев | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Движение поездов из Львова в Киев прекращено на неопределенный срок из-за размыва железнодорожного полотна, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на главу пресс-службы Львовской железной дороги Лилию Криницкую.

    "Только что мы получили телеграмму из Киева, что в связи с размывом пути на участке Тетерев - Коростень (в Житомирской области) Юго-Западная железная дорога (с центром в Киеве) технически не может принимать поезда с западного направления", - заявила Криницкая.

    "Сейчас на неопределенный срок мы поезда отправлять не будем", - сказала она и добавила, что движение восстановят после ликвидации последствия размыва.

    По словам Криницкой, остановлены и уже отправленные поезда.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 — сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадали около 800 человек.

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