Склады с боеприпасами горят на территории воинской части ВВ во Львове

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Пламя пожара, который в среду утром начался на территории воинской части внутренних войск МВД Украины во Львове, перекинулось на склады с боеприпасами, передает агентство УНИАН со ссылкой на руководителя пресс-службы государственной службы по чрезвычайными ситуациям во Львовской области Павла Василенко.

В среду утром активисты заблокировали выезд из воинской части. На баррикадах, которыми блокировался выезд, вспыхнул пожар, который перекинулся на территорию самой части.

По словам Василенко, огонь в течение дня удавалось потушить, однако к вечеру он разгорелся с новой силой. Огнем уничтожены казармы, пламя перекинулось на склады с боеприпасами.

"Работы по тушению пожара будут продолжены, когда прекратятся взрывы и люди смогут чувствовать себя в безопасности. Мы не знаем, какие именно боеприпасы хранятся на складах - склады опечатаны", - сказал Василенко.

Информации о пострадавших пока нет.