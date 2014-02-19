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    Склады с боеприпасами горят на территории воинской части ВВ во Львове

    Тема:

    Протесты и беспорядки в регионах Украины (364)

    (обновлено: )35
    "Работы по тушению пожара будут продолжены, когда прекратятся взрывы и люди смогут чувствовать себя в безопасности. Мы не знаем, какие именно боеприпасы хранятся на складах - склады опечатаны", - сказал Василенко.
    Ситуация в Украине
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Пламя пожара, который в среду утром начался на территории воинской части внутренних войск МВД Украины во Львове, перекинулось на склады с боеприпасами, передает агентство УНИАН со ссылкой на руководителя пресс-службы государственной службы по чрезвычайными ситуациям во Львовской области Павла Василенко.

    В среду утром активисты заблокировали выезд из воинской части. На баррикадах, которыми блокировался выезд, вспыхнул пожар, который перекинулся на территорию самой части.

    По словам Василенко, огонь в течение дня удавалось потушить, однако к вечеру он разгорелся с новой силой. Огнем уничтожены казармы, пламя перекинулось на склады с боеприпасами.

    "Работы по тушению пожара будут продолжены, когда прекратятся взрывы и люди смогут чувствовать себя в безопасности. Мы не знаем, какие именно боеприпасы хранятся на складах - склады опечатаны", - сказал Василенко.

    Информации о пострадавших пока нет.

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