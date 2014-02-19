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    Минздрав: два иностранца госпитализированы из-за беспорядков в Киеве

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    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

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    В Минздраве уточнили, что среди госпитализированных 86 работников правоохранительных органов, шесть журналистов, один депутат, четверо детей до 18 лет и двое иностранных граждан.
    Разбитая каска активиста
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 19 фев – РИА Новости. Два иностранца госпитализированы в результате массовых беспорядков в Киеве, при этом их национальность не уточняется, сообщает в среду сайт Минздрава Украины.

    "Девятнадцатого февраля в течение последних суток за медицинской помощью обратились 66 человек, из них госпитализированы - 22. Всего с 18 февраля в учреждения здравоохранения города Киева за медицинской помощью обратилось 426 пострадавших, 277 из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

    В Минздраве уточнили, что среди госпитализированных 86 работников правоохранительных органов, шесть журналистов, один депутат, четверо детей до 18 лет и двое иностранных граждан.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и «коктейли Молотова» в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

    В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадало около 800 человек.

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