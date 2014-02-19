ГСЧС: пострадавших или погибших из-за пожара в Доме профсоюзов нет

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Пострадавших или погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Киеве не обнаружено, спасатели продолжают ликвидировать возгорание, государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) вновь призывает участников протестных акций не препятствовать действиям пожарных, сообщает в среду пресс-служба ведомства.

Пожар в Доме профсоюзов начался в ночь на среду. Как ранее отмечалось в сообщении МВД, причиной возгорания могли стать попытки радикалов из националистической организации "Правый сектор" скрыть наличие в здании оружия и взрывчатки. По состоянию на шесть утра из горящего здания было выведено более 40 человек.

"Продолжаются работы по ликвидации пожара в Доме профсоюзов на Майдане Незалежности (площади Незвисимости - ред.) в Киеве. Спасатели работают в очень сложных условиях... В результате пожара кое-где в здании возникли провалы перекрытия между четвертым и пятым, а также между шестым и седьмым этажами... Спасатели обследовали часть Дома профсоюзов с первого по восьмой этажи. Новых погибших и пострадавших не обнаружено", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ГСЧС.

Работы по тушению пожара продолжаются, так как со стороны улицы Костельной в здании "постоянно возникают новые очаги возгораний". Также ГСЧС сообщает, что существовала угроза возгорания здания гостиницы "Крещатик", однако "благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей ее удалось предотвратить".

"Главное управление (ГСЧС - ред.) Украины в Киеве обращается ко всем, кто находится в центре столицы, с просьбой не препятствовать спасателям выполнять свои профессиональные обязанности", - отмечается в сообщении ведомства.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и «коктейли Молотова» в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадало около 800 человек.