Число раненых при штурме СБУ в Хмельницкой области возросло до четырех

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Количество раненых при попытке радикалов попасть в здание управления СБ Украины в Хмельницкой области увеличилось до четырех, сообщило в среду МВД Украины.



"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства получения и степень тяжести телесных повреждений пострадавших", - сообщили в министерстве.



Как ранее рассказал первый заместитель председателя Хмельницкой областной государственной администрации Вадим Гавришко, женщина, которая получила огнестрельное ранение в голову, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.