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    Посольство пока не подтверждает, что в Киеве пострадал россиянин

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    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

    (обновлено: )19
    Посольство РФ в Украине не располагает информацией о пострадавшем в столкновениях в Киеве гражданине России, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Олег Гришин.

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости, Ярослава Кривцун. Посольство РФ в Украине не располагает информацией о пострадавшем в столкновениях в Киеве гражданине России, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь дипмиссии Олег Гришин.

    В среду департамент охраны здоровья киевской горадминистрации сообщил, что среди госпитализированных в заведения здравоохранения в украинской столице 86 работников правоохранительных органов, шесть журналистов, один депутат, четверо детей и один иностранец - гражданин России, чье имя не указано.

    "Официальных уведомлений или обращений от граждан России мы за последние сутки не получали", - сказал Гришин.

    При этом он отметил, что такая информация может поступить позже.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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