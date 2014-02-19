Посольство пока не подтверждает, что в Киеве пострадал россиянин

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости, Ярослава Кривцун. Посольство РФ в Украине не располагает информацией о пострадавшем в столкновениях в Киеве гражданине России, заявил РИА Новости в среду пресс-секретарь дипмиссии Олег Гришин.

В среду департамент охраны здоровья киевской горадминистрации сообщил, что среди госпитализированных в заведения здравоохранения в украинской столице 86 работников правоохранительных органов, шесть журналистов, один депутат, четверо детей и один иностранец - гражданин России, чье имя не указано.

"Официальных уведомлений или обращений от граждан России мы за последние сутки не получали", - сказал Гришин.

При этом он отметил, что такая информация может поступить позже.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.