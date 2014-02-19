МВД заявило о фактах захвата радикалами сотрудников милиции и военных

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. МВД Украины в среду заявило о фактах захвата радикалами военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.



"Уже известны факты захвата митингующими военнослужащих и работников правоохранительных органов. Трое из них находятся в медицинских учреждениях", - цитирует сайт министерства слова замначальника главного следственного управления МВД Украины Олега Татарова.



МВД сообщает также о том, что "злоумышленниками был похищен грузовой автомобиль, который затем направили в толпу людей". "В результате этого также пострадали три человека", - рассказали в ведомстве.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.