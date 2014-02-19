СМИ: пожар в Доме профсоюзов на Майдане Незалежности усилился

КИЕВ, 19 фев – РИА Новости. Пожар в захваченном радикалами Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве усилился, густой черный дым и огонь наблюдаются на седьмом этаже здания, передает агентство УНИАН.

Пожар в Доме профсоюзов начался в ночь на среду. Как отмечалось в сообщении МВД, причиной возгорания могли стать попытки радикалов из националистической организации "Правый сектор" скрыть наличие в здании оружия и взрывчатки. По состоянию на шесть утра из горящего здания Дома профсоюзов было спасено более 40 человек.

Как передает агентство, противостояние на площади продолжается - радикалы кидают камни в милицию, правоохранители бросают светошумовые гранаты и стреляют из травматического оружия.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и «коктейли Молотова» в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.