МВД: полтора десятка автомобилей сгорело в Киеве в ночь на среду

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости, Ярослава Кривцун. Пятнадцать автомобилей сгорели в ночь на среду в украинской столице, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МВД Украины по Киеву.

"По нашим данным, по Киеву насчитывается 15 автомобилей, сгоревших этой ночью. Происшествия произошли в семи районах", - сказали в пресс-службе.

Однако в ведомстве отметили, что пока нельзя однозначно говорить о намеренном поджоге транспортных средств, и добавили, что "сейчас выясняются причины возгорания этих автомобилей".

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.