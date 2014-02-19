Почти 20 автомобилей горели в Киеве за прошедшие сутки

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. В Киеве в течение прошедших суток горели 18 автомобилей, сообщило в среду украинское агентство УНИАН со ссылкой на главное управление госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

"В течение суток пожарно-спасательные подразделения 14 раз совершали выезды на тушение пожаров. 18 автомобилей горели за сутки в шести районах города", - говорится в сообщении.

В ГСЧС заверили, что все возгорания были оперативно ликвидированы. Причины возникновения пожаров в настоящее время устанавливается. Погибших и пострадавших в результате возгорания автомобилей нет.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Протестующие пытались подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.