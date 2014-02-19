СМИ: радикалы захватили здание обладминистрации в Луцке

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Радикально настроенные сторонники оппозиции заняли в среду здание областной государственной администрации в Луцке, охранявшие здание милиционеры сопротивление не оказывали, сообщает агентство УНИАН.



Отмечается, что среди нескольких тысяч человек, подошедших к зданию, были депутаты областного совета.



Несколько сотрудников милиции не помешали оппозиционерам выломать стеклянные двери парадного входа и вломиться через боковой вход, отмечается в сообщении.



Ранее СМИ сообщили, что противники властей страны захватили в Ивано-Франковске здание обладминистрации, областного управления милиции, Службы безопасности Украины и прокуратуры. Также здания областной милиции и прокуратуры были захвачены во Львове. здание обладминистрации было захвачено и в Тернополе.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве и других городах Украины во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. В частности, агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни в машины и милиционеров. По данным милиции, оппозиционеры впервые применили огнестрельное оружие. По последним данным, пострадали почти 300 правоохранителей, семь милиционеров погибли.