ГСЧС: митингующие препятствуют ликвидации пожара в Доме профсоюзов

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Четверо спасателей пострадали при тушении пожара в Доме профсоюзов в Киеве, работе по ликвидации возгорания мешают протестующие на Майдане Незалежности, сообщается на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в среду.



"Работе пожарных препятствуют митингующие. Четверо пожарных пострадали при спасении людей и тушении пожара. Им была оказана медицинская помощь", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.



По данным ГСЧС на 10.00, сотрудники службы спасли из пожара 41 человека. На месте происшествия работает 20 единиц основной и специальной пожарной техники и более 100 человек личного состава ведомства.



"Для эффективного тушения пожара в Доме профсоюзов и безопасности спасателей, часть техники передислоцирована с улицы Михайловской на улицу Крещатик, откуда и производится тушение (пожара - ред.)", - говорится в сообщении. Спасатели также продолжают ликвидировать возгорание возле здания консерватории.



ГСЧС обращается ко всем, "кто находится в центре столицы, с просьбой не препятствовать спасателям при исполнении своих профессиональных обязанностей".