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    ГСЧС: митингующие препятствуют ликвидации пожара в Доме профсоюзов

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    Четверо спасателей пострадали при тушении пожара в Доме профсоюзов в Киеве, работе по ликвидации возгорания мешают протестующие на Майдане Незалежности.
    Пожар. Архивное фото
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Четверо спасателей пострадали при тушении пожара в Доме профсоюзов в Киеве, работе по ликвидации возгорания мешают протестующие на Майдане Незалежности, сообщается на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в среду.

    "Работе пожарных препятствуют митингующие. Четверо пожарных пострадали при спасении людей и тушении пожара. Им была оказана медицинская помощь", - отмечается в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

    По данным ГСЧС на 10.00, сотрудники службы спасли из пожара 41 человека. На месте происшествия работает 20 единиц основной и специальной пожарной техники и более 100 человек личного состава ведомства.

    "Для эффективного тушения пожара в Доме профсоюзов и безопасности спасателей, часть техники передислоцирована с улицы Михайловской на улицу Крещатик, откуда и производится тушение (пожара - ред.)", - говорится в сообщении. Спасатели также продолжают ликвидировать возгорание возле здания консерватории.

    ГСЧС обращается ко всем, "кто находится в центре столицы, с просьбой не препятствовать спасателям при исполнении своих профессиональных обязанностей".

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