СМИ: пожар в Доме профсоюзов в Киеве распространился на все здание

КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Пожар в захваченном оппозицией Доме профсоюзов в центре Киева, начавшийся в ночь на среду, распространился на все здание, сообщает агентство УНН.



Ранее сообщалось, что горят все этажи правого крыла.



Как отмечалось в сообщении МВД, причиной возгорания могли стать попытки радикалов из националистической организации "Правый сектор" скрыть наличие в здании оружия и взрывчатки.



По состоянию на шесть утра из горящего здания Дома профсоюзов было спасено более 40 человек.



Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.