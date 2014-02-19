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    СМИ: пожар в Доме профсоюзов в Киеве распространился на все здание

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    Столкновения на Майдане и в правительственном квартале (416)

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    Пожар в захваченном оппозицией Доме профсоюзов в центре Киева, начавшийся в ночь на среду, распространился на все здание.
    Пожар. Архивное фото
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Пожар в захваченном оппозицией Доме профсоюзов в центре Киева, начавшийся в ночь на среду, распространился на все здание, сообщает агентство УНН.

    Ранее сообщалось, что горят все этажи правого крыла.

    Как отмечалось в сообщении МВД, причиной возгорания могли стать попытки радикалов из националистической организации "Правый сектор" скрыть наличие в здании оружия и взрывчатки.

    По состоянию на шесть утра из горящего здания Дома профсоюзов было спасено более 40 человек.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали камни и "коктейли Молотова" в милиционеров. По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие.

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