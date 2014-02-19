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    Местные жители заблокировали КПП на польско-украинской границе - СМИ

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    Около 50 жителей поселка городского типа Краковец во Львовской области заблокировали международный пункт пропуска на украино-польской границе "Краковец".
    На пограничном пункте пропуска на границе Украины
    RIA News Александр Мазуркевич

    КИЕВ, 19 фев - РИА Новости. Около 50 жителей поселка городского типа Краковец во Львовской области заблокировали международный пункт пропуска на украино-польской границе "Краковец", передает информационное агентство УНИАН.

    Как сообщил агентству начальник пресс-службы Мостиского пограничного отряда Иван Галкин, в 400 метрах от пункта пропуска люди разожгли костер из шин и не пропускают автомобили в обе стороны. По его словам, что активисты сорвали отбойники и строят на трассе баррикаду. На подъезде к пункту пропуска начинает образовываться автомобильная очередь.

    Пограничники рекомендуют гражданам, в случае необходимости выезда в Польшу, воспользоваться другими пунктами пропуска - "Шигини" и "Рава-Русская", которые, по словам Галкина, работают в обычном режиме.

    По данным Госпогранслужбы, на западной границе Украины действуют 52 пункта пропуска через госграницу.

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