Милиция открыла уголовное дело по факту угроз в адрес мэра Керчи

КИЕВ, 2 авг - РИА Новости, Алена Мейта. Сотрудники милиции открыли уголовное производство по факту угроз в адрес мэра крымской Керчи Олега Осадчего, которые появились в Интернете, сообщила в пятницу информагентству УНИАН начальник пресс-службы крымского управления МВД Ольга Кондрашова.

По ее данным, на сайте "Керчь.ФМ" размещен материал об убийстве мэра Феодосии Александра Бартенева, в комментариях к новости появились угрозы в адрес керченского градоначальника.

С заявлением в милицию обратился представитель Керченского горсовета. Уголовное производство проводится по статье "самоуправство" (самовольное, вопреки установленному законом порядку, совершение каких-либодействий).

Нынешний мэр Осадчий руководит Керчью с 1998 года.

Мэр другого крымского города - Феодосии Александр Бартенев был застрелен в ночь на 27 июля. Покушение на главу Феодосии было совершено в подъезде его дома - неизвестный выстрелил в спину из обреза охотничьего ружья и забрал барсетку с деньгами и документами. Бартенев в этот же день скончался в больнице, когда его готовили к очередной операции. По данным правоохранителей, основная версия нападения - ограбление. Но следствие рассматривает и другие: месть, коммерческая и профессиональная деятельность Бартенева.