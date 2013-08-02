наверх
10.03.201801:39
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Белоруссия попросила украинских пограничников не пускать грибников

    (обновлено: )18
    В период с 5 августа по 2 сентября на участке отделения пограничной службы "Березовое" в Ровенской области приостановлен пропуск лиц, занимавшихся сбором дикоросов. Такое решение было принято по инициативе Белоруссии.
    Съедобный гриб - подосиновик
    RIA News Михаил Мордасов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 авг - РИА Новости, Алена Мейта. Украинские пограничники временно приостановили пропуск лиц по упрощенной схеме для сбора ягод на территории Белоруссии из-за высокой опасности пожаров, сообщает в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

    "В период с 5 августа по 2 сентября на участке отделения пограничной службы "Березовое" в Рокитновском районе Ровенской области приостановлен пропуск лиц, занимавшихся сбором дикоросов. Такое решение было принято по инициативе белорусской стороны", - говорится в сообщении.

    С такой просьбой к украинским пограничникам обратилась белорусская сторона из-за периода высокой опасности пожаров.

    После уменьшения угрозы возникновения пожаров упрощенный пропуск для жителей ближних районов будет возобновлен.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
      Задержание Владимира Рубана в Донбассе
      "Северный поток - 2". Архивное фото
      Дело - труба! В Украине кризис с газом
      На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
      Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
      Вырубка леса. Архивное фото
      Криминальные войны в Украине