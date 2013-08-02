Белоруссия попросила украинских пограничников не пускать грибников

КИЕВ, 2 авг - РИА Новости, Алена Мейта. Украинские пограничники временно приостановили пропуск лиц по упрощенной схеме для сбора ягод на территории Белоруссии из-за высокой опасности пожаров, сообщает в пятницу пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

"В период с 5 августа по 2 сентября на участке отделения пограничной службы "Березовое" в Рокитновском районе Ровенской области приостановлен пропуск лиц, занимавшихся сбором дикоросов. Такое решение было принято по инициативе белорусской стороны", - говорится в сообщении.

С такой просьбой к украинским пограничникам обратилась белорусская сторона из-за периода высокой опасности пожаров.

После уменьшения угрозы возникновения пожаров упрощенный пропуск для жителей ближних районов будет возобновлен.