наверх
10.03.201801:40
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Автобус столкнулся с грузовиком в Украине, пострадали 14 пассажиров

    (обновлено: )13
    Автобус столкнулся с грузовиком в Северодонецке Луганской области, в результате ДТП травмированы 14 человек.
    ДТП - автобус столкнулся с грузовиком
    ГАИ Украины

    КИЕВ, 2 авг - РИА Новости, Алена Мейта. Автобус столкнулся с грузовиком в Северодонецке Луганской области, в результате ДТП травмированы 14 человек, сообщает пресс-служба ГАИ МВД Украины в пятницу.

    Авария произошла накануне. По предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке водитель автомобиля "ЗИЛ-441510" с полуприцепом, при выезде со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автобусом "ПАЗ", после чего автобус перевернулся на бок.

    "В результате ДТП 14 пассажиров автобуса получили телесные повреждения. Продолжается следствие", - говорится в сообщении.

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
      Задержание Владимира Рубана в Донбассе
      "Северный поток - 2". Архивное фото
      Дело - труба! В Украине кризис с газом
      На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
      Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
      Вырубка леса. Архивное фото
      Криминальные войны в Украине