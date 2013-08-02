Автобус столкнулся с грузовиком в Украине, пострадали 14 пассажиров

КИЕВ, 2 авг - РИА Новости, Алена Мейта. Автобус столкнулся с грузовиком в Северодонецке Луганской области, в результате ДТП травмированы 14 человек, сообщает пресс-служба ГАИ МВД Украины в пятницу.

Авария произошла накануне. По предварительным данным, на нерегулируемом перекрестке водитель автомобиля "ЗИЛ-441510" с полуприцепом, при выезде со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автобусом "ПАЗ", после чего автобус перевернулся на бок.

"В результате ДТП 14 пассажиров автобуса получили телесные повреждения. Продолжается следствие", - говорится в сообщении.