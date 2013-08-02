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    В Мариуполе прекращена деятельность сети игорных залов

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    Деятельность сети из четырех запрещенных в Украине игорных залов прекратили сотрудники правоохранительных органов в Мариуполе, сообщил начальник отдела надзора прокуратуры Донецкой области Михаил Сакун.

    ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости, Анна Иванова. Деятельность сети из четырех запрещенных в Украине игорных залов прекратили сотрудники правоохранительных органов в Мариуполе, сообщил начальник отдела надзора прокуратуры Донецкой области Михаил Сакун на пресс-конференции в Донецке в пятницу.

    Закон "О запрете игорного бизнеса в Украине" вступил в силу 25 июня 2009 года. Закон предполагал временный запрет - до принятия законодательства, которое определит специальные территории, где будет разрешена такого вида деятельность. В Донецкой области до 25 июня действовали 159 субъектов предпринимательской деятельности, которые легально работали в сфере игорного бизнеса. По данным Донецкой областной Государственной налоговой администрации, около 40% игорного бизнеса в регионе находилось в "тени".

    "По данному факту открыто уголовное производство по статье 203-2 Уголовного кодекса Украины ("Занятие игорным бизнесом")", - отметил Сакун. По его словам,  игровые салоны  предлагали широкий спектр услуг: от игровых автоматов до рулетки. Чтобы обезопасить себя от интереса правоохранителей, организаторы бизнеса ввели систему паролей и видеорегистрацию для посетителей, а сами сотрудники игровых  салонов  проходили специальные проверки. Игровые залы действовали круглосуточно, в среднем каждый из них получал в сутки 30 тысяч гривен (более 3,5 тысяч долларов) дохода.

    В настоящее время сотрудники милиции уже изъяли восемьдесят игровых автоматов и проводят действия по изъятию еще ста единиц.  К  организации данных  игровых салонов,  по версии правоохранительных органов, имеют отношение шесть человек, в отношении которых проводятся следственные действия. В настоящее время этим лицам еще не объявлено сообщение о подозрении.

    Представитель прокуратуры заявил, что прорабатывается версия и о коррупционных связях  организаторов незаконного  бизнеса. "Эта версия следствием прорабатывается. Удивляет, как контролирующие правоохранительные органы этого не замечали. Поэтому эта версия будет просчитываться. Будем смотреть, кто ответственен за это в городе Мариуполе и почему с января текущего года это не выявлялось", -  сказал  Сакун.

    Правоохранительные органы проверяют и круг клиентов игровых залов, которым согласно законодательству грозят штрафы. Кроме того, им предстоит выяснить, как запрещенные игровые автоматы попадают на территорию Украины. 

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