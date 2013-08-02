В Мариуполе прекращена деятельность сети игорных залов

ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости, Анна Иванова. Деятельность сети из четырех запрещенных в Украине игорных залов прекратили сотрудники правоохранительных органов в Мариуполе, сообщил начальник отдела надзора прокуратуры Донецкой области Михаил Сакун на пресс-конференции в Донецке в пятницу.

Закон "О запрете игорного бизнеса в Украине" вступил в силу 25 июня 2009 года. Закон предполагал временный запрет - до принятия законодательства, которое определит специальные территории, где будет разрешена такого вида деятельность. В Донецкой области до 25 июня действовали 159 субъектов предпринимательской деятельности, которые легально работали в сфере игорного бизнеса. По данным Донецкой областной Государственной налоговой администрации, около 40% игорного бизнеса в регионе находилось в "тени".

"По данному факту открыто уголовное производство по статье 203-2 Уголовного кодекса Украины ("Занятие игорным бизнесом")", - отметил Сакун. По его словам, игровые салоны предлагали широкий спектр услуг: от игровых автоматов до рулетки. Чтобы обезопасить себя от интереса правоохранителей, организаторы бизнеса ввели систему паролей и видеорегистрацию для посетителей, а сами сотрудники игровых салонов проходили специальные проверки. Игровые залы действовали круглосуточно, в среднем каждый из них получал в сутки 30 тысяч гривен (более 3,5 тысяч долларов) дохода.

В настоящее время сотрудники милиции уже изъяли восемьдесят игровых автоматов и проводят действия по изъятию еще ста единиц. К организации данных игровых салонов, по версии правоохранительных органов, имеют отношение шесть человек, в отношении которых проводятся следственные действия. В настоящее время этим лицам еще не объявлено сообщение о подозрении.

Представитель прокуратуры заявил, что прорабатывается версия и о коррупционных связях организаторов незаконного бизнеса. "Эта версия следствием прорабатывается. Удивляет, как контролирующие правоохранительные органы этого не замечали. Поэтому эта версия будет просчитываться. Будем смотреть, кто ответственен за это в городе Мариуполе и почему с января текущего года это не выявлялось", - сказал Сакун.

Правоохранительные органы проверяют и круг клиентов игровых залов, которым согласно законодательству грозят штрафы. Кроме того, им предстоит выяснить, как запрещенные игровые автоматы попадают на территорию Украины.